Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ\'yi ziyaret etti

Politika

Şehir içi ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, şoförler ile araç servis ve bakım çalışması yapan personelle bir araya gelerek, "El birliği ile bu şehirde çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu'na kısa süre önce görevine başlayan Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mithat Tüzüner eşlik etti. Belediye otobüs şoförleri, idari hizmetler, araç servis ve bakım hizmetleri atölyesinde personelle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu, "Ben değil 'biz' diyebilirseniz bu şehre çok hizmet edersiniz. Düşünün Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımız kendi menfaatlerini düşünselerdi, 'ben' deselerdi, bugün böyle güzel bir memleket olmazdı. Sizler de aynı şekilde düşünmeli, 'ben değil' 'biz' demelisiniz. Umarın hep beraber güzel şeyler başaracağız. El birliği ile bu şehirde çok güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Daha güvenli ve ekonomik ulaşım

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yorulduğunuz zamanlar, fazla emek harcadığınız zamanlarınız olacak ama sizler tek bir şey düşünün. Bu bize emanet. Emanete sahip çıkacağız. Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip bir adım daha nasıl ileri götüreceğiz onun için çalışacağız. Vatandaşımızın ulaşım sorunlarını çözeceğiz ve insanlarımıza daha güvenli ve ekonomik ulaşım sağlayacağız. Öncelikle sistemi düzeltip hakkıyla bu işi yerine getireceğiz." - DENİZLİ