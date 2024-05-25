Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti

Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ\'yi ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret ederek, şoförler ve araç servis ve bakım çalışması yapan personelle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, birlikte güzel şeyler yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, daha güvenli ve ekonomik ulaşım sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

25.05.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehir içi ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, şoförler ile araç servis ve bakım çalışması yapan personelle bir araya gelerek, "El birliği ile bu şehirde çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu'na kısa süre önce görevine başlayan Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mithat Tüzüner eşlik etti. Belediye otobüs şoförleri, idari hizmetler, araç servis ve bakım hizmetleri atölyesinde personelle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu, "Ben değil 'biz' diyebilirseniz bu şehre çok hizmet edersiniz. Düşünün Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımız kendi menfaatlerini düşünselerdi, 'ben' deselerdi, bugün böyle güzel bir memleket olmazdı. Sizler de aynı şekilde düşünmeli, 'ben değil' 'biz' demelisiniz. Umarın hep beraber güzel şeyler başaracağız. El birliği ile bu şehirde çok güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Daha güvenli ve ekonomik ulaşım

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yorulduğunuz zamanlar, fazla emek harcadığınız zamanlarınız olacak ama sizler tek bir şey düşünün. Bu bize emanet. Emanete sahip çıkacağız. Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip bir adım daha nasıl ileri götüreceğiz onun için çalışacağız. Vatandaşımızın ulaşım sorunlarını çözeceğiz ve insanlarımıza daha güvenli ve ekonomik ulaşım sağlayacağız. Öncelikle sistemi düzeltip hakkıyla bu işi yerine getireceğiz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:44:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement