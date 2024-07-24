Başkan Çavuşoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi\'ni ziyaret etti

Politika

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin sebze ve meyve akışının sağlandığı Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'ni ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların sağlıklı meyve ve sebzeye en uygun şekilde erişebilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'ni sabah erken saatlerde ziyaret ederek esnafla buluştu. Ziyarete Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yanı sıra Denizli Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO) Başkanı Halil Öztürk ve beraberindekiler eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafı tarafından karşılanan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Bir süre hali gezerek esnaf ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu, esnafın yaşadığı aksaklık ve sorunların farkında olduklarını belirterek, bunları birer birer çözeceklerini kaydetti.

Sağlıklı meyve ve sebzeye en uygun şekilde ulaşım

Vatandaşların sağlıklı meyve ve sebzeye en uygun şekilde erişebilmesi adına Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gereken ne varsa yapacaklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan emekçilerimizi ve esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik, hayırlı ve bereketli işler diledik. Hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyerek, birlikte gerçekleştirmek istediklerimizi ve çözüm yollarımızı konuştuk" dedi.

Toptancı hali esnafı ise Başkan Çavuşoğlu'nun ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek teşekkür etti. - DENİZLİ