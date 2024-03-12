Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, İstiklal Marşı\'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutladı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha tazelemeyi diliyorum" dedi.
Bozkurt Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı;
Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destansı eser, milletimizin milli ruhunu, inancını ve kararlılığını yansıtan eşsiz bir armağandır. Bugün, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümünde, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini ve ortak değerlerini bir kez daha hatırlıyoruz. Bu büyük eserin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak, milli bilinci ve şuuru daha da güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha tazelemeyi diliyorum. Bağımsızlık ve özgürlük marşımız olan İstiklal Marşı'nı milletimize armağan eden başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" - DENİZLİ
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı'nın vatanın kutsallığını gösterdiğini ve milletin birlik ve beraberlik içinde tehditlere karşı durduğunu vurguladı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde, Köprübaşı köyünde bir enerji işletme tesisi mevkiinde kızıl geyik ve boz ayı avlandığı ihbarını değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenleyerek derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirdi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi ve enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ile yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde bir araçta 290 gram sentetik ecza ve 5 sentetik ecza hap, bir ikamette ise 1500 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 1829 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 176 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve çeşitli suçlardan toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, çeşitli ziyaretler yaparak vatandaşlarla görüştü. Alemdar, Tozlu Cami Vakfı ve Unkapanı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, gençlerin taleplerini dinleyerek, Kültür Merkezi ve 1000 kişilik tiyatro salonu projesiyle Sakarya'da kültür ve sanata güçlü bir alan açacaklarını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, kentte AB standartlarında kurulan ilk endüstriyel atık yakma tesisini hizmete açtı. ‘İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi’ açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “5 yıl öncesine döndüğümde, Ramazan'ın ilk günü (6 Mayıs 2019) seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine dün, Ramazan'ın ilk günü de olsa, bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir, ‘Haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız’ diyerek, seçime 20 gün kala, CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var. Buna, Ramazan’ın ilk gününde seçimi iptal ederek tarihe geçen, o dönemin içinde olan herkes, hani ‘çaldılar’ diyen, ‘hırsız’ diyen, işin en başındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, aday da dahil olmak üzere, o siyasi partinin bütün bakanları, hepsi dahil olmak üzere sebep olmuşlardır. Kumpasla seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyenler zannediyorlar ki Ekrem yılacak. Yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak, o bir avuç insanı; göreceksiniz. Kararlılığımı tarif bile edemem bu kötü ve kötülüklerle mücadelede” dedi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek destek sözü aldı. AESOB Başkanı Niyazi Göger, diğer başkanlardan da aynı tavrı beklediğini belirtti.
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