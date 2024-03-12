Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, İstiklal Marşı\'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutladı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha tazelemeyi diliyorum" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı;

Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destansı eser, milletimizin milli ruhunu, inancını ve kararlılığını yansıtan eşsiz bir armağandır. Bugün, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümünde, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini ve ortak değerlerini bir kez daha hatırlıyoruz. Bu büyük eserin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak, milli bilinci ve şuuru daha da güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha tazelemeyi diliyorum. Bağımsızlık ve özgürlük marşımız olan İstiklal Marşı'nı milletimize armağan eden başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" - DENİZLİ