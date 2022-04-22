Başkan Çelik koltuğunu devretti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çelik koltuğunu devretti

22.04.2022 16:21
Başkan Çelik koltuğunu devretti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, koltuğunu özel gereksinimli bireylere devretti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, koltuğunu özel gereksinimli bireylere devretti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Kürşat Hatipoğlu ve yöneticilerini konuk etti. Ziyarette özel gereksinimli bireyler İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar da hazır bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, önce özel gereksinimli misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, ardından bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu özel gereksinimli misafirlerine devretti.

İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in koltuğuna oturarak, Şehzadeler'in yeni belediye başkanı oldu. Sırasıyla başkanlık yapan özel gereksinimli bireyler İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar makamı devralınca ilk talimatlarını da geciktirmeden verdi. Şehzadeler'e daha fazla çocuk oyun alanları kazandırılmasını isteyen yeni başkanlar, ilçenin yeşil alan miktarının da hızla arttırılmasını istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, ziyaretin anısına özel misafirlerine çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA

Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti
Başkan Çelik koltuğunu devretti

YORUMLAR
500
Salihli'yi öğrenciler yönetti Salihli'yi öğrenciler yönetti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

Ulusal Egemenlik, Ömer Faruk Çelik, Alper Kaya, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çelik koltuğunu devretti - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çelik koltuğunu devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement