Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Saruhanbey Camii\'nde ilk teravih namazını kıldı

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını Saruhanbey Camii'nde kıldı. Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

2023 Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Saruhanbey Camii'nde ilk teravih namazı kılındı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de birçok vatandaş gibi ilk teravi namazını Saruhanbey Camii'nde kıldı. Teravih namazının ardından vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Çerçi, Saruhanbey Camii'nde ilk teravih namazını kılmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bu yıl Ramazan'a ulaşmanın huzurunu yaşarken, bir taraftan da geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz, açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Saruhanbey Camii'nde ilk teravih namazımızı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah'ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatlar sunuyor. Tekrar tüm İslam Aleminin Ramazan ayı mübarek olsun."

Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, teravih namazının ardından Laleli Mahallesi'nde kıraathaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. - MANİSA