Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda yer aldı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda yer aldı

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Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda yer aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları hizmetle buluşturma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları hizmetle buluşturma mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ülke genelindeki il başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve kentlere yönelik çalışmalar ele alınırken, teşkilatların saha çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetler konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşları hizmetle buluşturma mesajı vererek "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimize ve kentlerimize hizmet etme yolunda, güçlü ve kararlı bir şekilde daha fazla çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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