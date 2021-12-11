Başkan Çetin, Avrupa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İspanya'nın Valencia ilinin Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia ile görüştü.

Başkan Çetin, İspanya ziyareti kapsamında Alzira Belediye Başkanı Diego Gomez Garcia ile görüşerek, hayata geçirilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlerleyen günlerde örnek hizmetlere ve projelere imza atmayı planladıklarını ifade eden Başkan Çetin, Garcia'yı Pursaklar'a davet etti.

"Geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık"

Avrupa'da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Avrupa Birliği Projesi kapsamında Valencia/Alzira Belediyesi ile geliştireceğimiz projelerle ilgili çalışma toplantısı yaptık. Nazik ev sahipliği için Başkan Diego Gomez Garcia'ya çok teşekkür ederim" dedi. - ANKARA