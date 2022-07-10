Başkan Çetin'in ilk bayram ziyareti huzurevine - Son Dakika
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Başkan Çetin'in ilk bayram ziyareti huzurevine

10.07.2022 09:57
Başkan Çetin'in ilk bayram ziyareti huzurevine

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı'nda Necla Kızılbağ Huzurevi'nde kalan vatandaşlarla bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı'nda Necla Kızılbağ Huzurevi'nde kalan vatandaşlarla bayramlaştı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Necla Kızılbağ Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Buradaki vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Çetin, çiçek ve hediye takdiminin ardından yaşlıların tek tek ellerini öpüp, bol bol sohbet ederek dualarını istedi. Kurban Bayramı'nda büyüklerle bir arada olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını ifade eden Çetin, "Bayramlarda aksatmadan mutlaka ziyaret ettiğimiz huzurevlerimizdeki büyüklerimizi gülerken görmek, keyifli olduklarını hissetmek bize huzur ve güç veriyor. Onları unutmadığımız ve onlarla yaşadığımız nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum. Kimse kendini yalnız hissetmesin, biz büyük bir aileyiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çetin'in ilk bayram ziyareti huzurevine - Son Dakika

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