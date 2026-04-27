Başkan Çetinkaya'dan üretim hamlesi: Belediye marangozhanesinin kapasitesi 3 kat arttı

27.04.2026 16:42  Güncelleme: 16:43
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın öncülüğünde belediye hizmetlerinde üretim gücünü artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçirildi.

Modernize edilerek 800 metrekarelik yeni alanına taşınan belediye marangozhanesi, artırılan makine parkuru ve genişleyen üretim kapasitesiyle daha güçlü bir üretim merkezine dönüştürüldü.

Daha önce sınırlı bir alanda faaliyet gösteren marangozhane, yapılan düzenlemelerle modern ve yüksek kapasiteli bir üretim tesisine dönüştürülürken, belediyenin kendi imkanlarıyla hizmet üretme kapasitesinde de önemli artış sağlandı.

Teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla marangozhaneye çizgi yatar makinesi, freze makinesi, planya makinesi ve kalınlık makinesi olmak üzere toplam 4 yeni makine kazandırıldı. Yeni makineler sayesinde ahşap malzemelerin hassas kesimi, yüzey düzeltme, kalınlık ayarlama ve detaylı şekillendirme işlemleri daha hızlı ve kaliteli şekilde yapılmaya başlandı.

Yatırımla birlikte park ve yeşil alanlarda kullanılan bank, kamelya ve çeşitli kent mobilyalarının üretimi ile bakım-onarım çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Böylece belediyenin hem daha ekonomik hem de daha etkin hizmet üretmesi amaçlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyenin birçok ihtiyacını artık kendi bünyesinde karşılayabildiğini ifade ederek, "Kendi ürünümüzü kendimiz üretiyoruz. Kapılardan kent mobilyalarına kadar birçok ihtiyacı belediyemiz bünyesinde karşılıyoruz. Kazandırdığımız makinelerle üretimimiz iki üç kat arttı. Artık daha seri üretim yapabiliyoruz" dedi.

Vatandaşların yenilik ve çeşitlilik beklentilerine önem verdiklerini kaydeden Çetinkaya, taleplerin dikkate alınarak üretim süreçlerinin buna göre şekillendirildiğini söyledi.

Çalışanlara da teşekkür eden Çetinkaya, "Ben çok beğendim, hepinizin ellerine sağlık. Rabbim kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımla Karabük Belediyesinin üretim odaklı hizmet anlayışını güçlendirdiği ve öz kaynaklarla hizmet kapasitesini artırmayı sürdürdüğü bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Politika, Karabük, Son Dakika

