Başkan Çetinkaya, öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Çetinkaya, onların taleplerini dinledi.

Öğrencilerle soru-cevap şeklinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Çetinkaya, çocukların merak ettiği soruları yanıtladı. Kendi hayatından da kesitler paylaşan Çetinkaya, bu şehirde doğup büyüdüğünü ve Karabük'e hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Çocukların taleplerini de dinleyen Çetinkaya, futbol sahası isteğine olumlu yanıt vererek en kısa sürede yapılacağı müjdesini verdi. 5000 Evler'de hizmete giren Sosyal Tesis ve Has Bahçe örneğini hatırlatan Çetinkaya, yeni tema parkların da hayata geçirileceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında okul yönetimi ve öğretmenlerle de görüşen Çetinkaya, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KARABÜK