Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

25.05.2022 14:13
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre ve Yavuzlar Mahalle'si sakinleriyle bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre ve Yavuzlar Mahalle'si sakinleriyle bir araya geldi. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre Mahallelerine kesintisiz bağlantı sağlayan Karadeniz Caddesi'nin eksik kalan kısmını imar hareketiyle çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye kütüphane, spor merkezi, yeni parklar ve sosyal donatılar kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Programda 12 yaşındaki Yiğit Özkan'ın temizlik aracı olan nilfisk ile gezme isteğini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, anında ilgili birime ileterek, çocuğun isteğini yerine getirdi.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanın toplantı salonunda düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve bölge sakinleri katıldı. Mülkiyet sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar ulaşıma açılamamış birçok yeri, çözüme kavuşturarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini vurguladı. Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre Mahallelerimizin içinden geçen Karadeniz Caddesi'ndeki bu yol, bölgenin can damarı oldu. Yavuzlar Mahallesi'nde uzun süredir beklenen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın 50 yıllık hayali olan Karadeniz Caddesi'ni hizmete sunduk. İmarsız yapıları yıkıp, gerekli alt yapı çalışmalarını başlatmıştık. Uzun süredir gözlediğimiz tabiri caizse her gün gelip, gidip çalışmalarını kontrol ettiğimiz, Karadeniz Caddesi'ndeki yolu, şimdi vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Karadeniz Caddesi'nin eksik kalan kısmını da tamamlayacağız. Yolun üzerinde kalan gecekondulardan dolayı bir kısmı şuan eksik gözüküyor. Gecekondu olan yerlerde hem yolu hem de parkı yapamıyoruz. Çünkü, vatandaşlarımız gecekonduda oturuyorlar. Gecekondu olmayan yerlerinde arsa problemini çözdük nasipse park yapımına başlayacağız. Özellikle ilçede bulunan park sayısını 7 yılda iki katına çıkardık. Allah'ın izniyle bir o kadar da park yaparız. Önemli olan mahalleler içerisinde park alanının olmasıdır. Bir alanı park yapmak için öncelikle alanı bedelle kamulaştırıyoruz veya başka imar uygulaması gerçekleştiriyoruz. Karadeniz Caddesi'ni de bu şekilde yaptık. Öncelikle mülkiyetini oluşturduk. Nasipse Tayfun Caddesi'ni de açacağız. İmar hareketiyle Yunusemre ve Yavuzlar Mahallesi'ne ciddi manada parklar yapacağız. Ayrıca Yunusemre 'deki kentsel dönüşüm alanın yanına spor merkezi kazandıracağız. Bu bölgelerde 50 yıllık sorunları çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Programda 12 yaşındaki Yiğit Özkan'ın temizlik aracı olan nilfisk ile gezme isteğini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, anında ilgili birime ileterek, çocuğun isteğini yerine getirdi.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, onlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplanmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

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Kocasinanlı öğrenciler, Çanakkale yolcusu Kocasinanlı öğrenciler, Çanakkale yolcusu Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu kırsal mahallede vatandaşlarla buluştu Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu kırsal mahallede vatandaşlarla buluştu
Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Karadeniz, Yunusemre, Kocasinan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çolakbayrakdar, 50 Yıllık sorunu çözüme kavuşturdu - Son Dakika


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