Başkan Demir: "Dört bir koldan çalışıyoruz" - Son Dakika

Yatırımları yerinde takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların dört bir koldan yürütüldüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisini şehir merkezinde ve ilçelerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek geçirdi. Samsun'un her alanındaki yatırımlarını sahada yakından takip eden Başkan Demir, SASKİ ekipleri tarafından 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Tekkeköy ilçesine geçen Başkan Mustafa Demir, Karadeniz'in ilk ve tek bilim merkezi olma özelliğini taşıyan "Bilim Merkezi ve Planetaryum" inşaatını gezerek buradaki çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Ardından da Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte mayıs ayında hizmete girecek Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark inşaatını inceledi.

Şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların dört bir koldan yürütüldüğü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaatında da büyük mesafe kat ettiklerini dile getirdi. "7'den 70'e herkesin ilgi duyacağı bu bilim merkezi özellikle gençlerimize kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için büyük imkan sağlayacak" dedi.

Samsun- Ordu Karayolu Gelemen mevkiinde Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Bilim Merkezi ve Planetaryum'un büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Demir, "Samsun her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN