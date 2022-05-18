Başkan Demir: "Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor"

18.05.2022 00:16

Başkan Demir: "Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor"SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde yıkım ve kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yargı esasa giren kararlar alıyor, bu doğru değil" dedi.

Başkan Demir: "Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor"

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde yıkım ve kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yargı esasa giren kararlar alıyor, bu doğru değil" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Aralık 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Cumhuriyet Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma projesini kabul etmiş, Cumhurbaşkanlığı tarafından da proje onaylanmıştı. Proje dahilinde 5 kamu binası, 3 özel binanın yıkılması planlandı. Projeye eski vergi dairesi binasının yıkımıyla başlandı.

"Yıkım ve diğer çalışmalar devam ediyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje hakkında açıklamada bulundu. Milli Emlak'tan alınan eski vergi dairesi binasının yıkım işleminin devam ettiğini belirten Demir, "Eski vergi dairesi binasını Milli Emlak'tan yıkmak üzere aldık. Yıkım ve diğer çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmamız da sürüyor. Onlarla ilgili bir kamulaştırma ve plan yapıyoruz. Proje bittiğinde asıl işlemlere girişeceğiz. Onun öncesinde yapmamız gereken bir takım çalışmalar var. Özellikle eski il özel idare binalarının olduğu bölgede. Bir de girişteki sağdaki yapıyla(teknoloji mağazası) ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Yargı esasa giren kararlar alıyor, bu doğru değil"

Projelere açılan davalar ve yargının kararlarına da açıklık getiren Demir, "Yargı kararları bizi engellemeye çalışıyor demek doğru değil ama yargı kararlarına baktığımızda esasa giren kararlar alıyor idari yargı. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor
Başkan Demir: Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor
Başkan Demir: Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor
Başkan Demir: Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor

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Başkan Demir: 'Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor' Başkan Demir: 'Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor' Başkan Demir: 'Hakkaniyetten ayrılmadan çalışıyoruz' Başkan Demir: 'Hakkaniyetten ayrılmadan çalışıyoruz'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Demir, Samsun, Yargı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Meydan projesinde yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor' - Son Dakika


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