Başkan Demirtaş: "Baruthane Vadi Projemiz şehre hayat verecek"

Politika

İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, hazırladıkları "Baruthane Vadi Projesi" ile ilçede doğal yaşamın korunacağını, bölge insanına farklı bir yaşam alanı sunulacağını söyledi.

Baruthane ve Karasamsun Mahallelerini birbirine bağlayan dere boğazında 37 bin 950 metrekare alana yapmayı planladıkları "Baruthane Vadi Projesi" hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, "Projeyi her yönüyle çok önemsiyoruz. İlçe halkının günlük çalışma temposu içinde yaşadığı stresten uzaklaştıracak Baruthane Vadi, hafta sonlarında vazgeçilmez bir sosyal mekan olacak. İki mahallemizin sınırlarında bulunan dere yatağı çevresinde doğal yaşamın canlandığı, koruma-kullanım dengesinin gözetilerek eğlence ve dinlenme alanlarının geliştirildiği bir yaşam alanı oluşturarak bu alanı şehrimize ilçe halkına kazandırmak istiyoruz. Baruthane Vadi Projesi içinde yer alacak yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, cam teras alanı ve şelalesi, kayrak taşı ile çevrili yapay göletler, hayvan parkı, seyir ve açık şömine alanları, kedi evleri piknik alanları, piknik masalarının yanında oturma mekanlarıyla, bölge buraya gelecek insanlara farklı bir ortam sunacak. Diğer farklı düzenlemeler de bölgenin cazibesini arttıracak. Bu proje İlkadım'a, ilçe halkına ve şehrimize hayat verecek" dedi. - SAMSUN