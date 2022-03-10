Başkan Demirtaş: "Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız"

10.03.2022 10:37
Başkan Demirtaş: "Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her zaman emek ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her zaman emek ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.

Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı Tuncay Erden, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir ile Samsun Şube Başkanı Osman Yağmur ve sendika temsilcileri, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamına ziyaret ederek işçiye verdiği desteklerden ve örnek tutumundan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Tuncay Erden, "Şeffaf ve hakkaniyetli bir tavır sergilediniz. Göreve geldiğiniz günden beri de emekten ve emekçiden yana oldunuz. Ben bu teşekkürü telefonla yapmayı uygun bulmadığım için yeni temsilci arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret etmek istedik. Bu başarınız daim olsun" dedi.

"Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'da zorlu bir yapı teslim almamıza rağmen hizmet şartlarımızı iyi noktaya getirdik. Emeğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Varlıklı bir ailenin çocuğu da değiliz. Çok şükür hak hukuk bilerek, emeğin kıymetini bilerek yetiştirildik. Ailemizin yetiştirdiği ve aldığımız eğitim doğrultusunda görevimizi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte zorlu zamanlardan geçtik. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Her ne kadar farklı algılar oluşturulmaya çalışılsa da ekonomik durumumuzu düzeltip geride kalan yıllarımızı hizmet ve projelerimizle taçlandıracağız. Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Türk Yerel Hizmet Genel Başkanı Tuncay Erden, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a günün anısına işlemeli Türk Bayrağı takdim etti. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız
Başkan Demirtaş: Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız
Başkan Demirtaş: Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız
Başkan Demirtaş: Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız

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Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız' - Son Dakika


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