Başkan Demirtaş: "Toplum yararına olan taleplere imkanlar ölçüsünde öncelik vereceğiz" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Toplum yararına olan taleplere imkanlar ölçüsünde öncelik vereceğiz"

06.10.2022 17:12
Başkan Demirtaş: "Toplum yararına olan taleplere imkanlar ölçüsünde öncelik vereceğiz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Toplum yararına akılcı ve anlaşılabilir talepleri imkanlar ölçüsünde destekleyeceğiz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Toplum yararına akılcı ve anlaşılabilir talepleri imkanlar ölçüsünde destekleyeceğiz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yenidoğan Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Şendoğan Kanık, "Halı sahamızın bakıma ihtiyacı var. Sahamız yenilendiği takdirde, bölgede yaşayan gençlerimiz buraya gelerek nezih, modern ve düzenli bir alanda sporunu yaparak, dinamik ve sağlıklı bir bünyeye sahip olacak" diye konuştu.

"Bizim gözümüzde kıymetlisiniz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Mahalleye öncülük yapanların bu işin mihmandarı olması lazım. Böyle bir yapılanmada gerçekten kulüplerin daha faydalı işler çıkaracağını tahmin ediyoruz, örneklerden görüyoruz. Bu noktada ihtiyacınız olursa, kesinlikle karşılamaya hazırız. Benim gözümde hepiniz kahramansınız. Kimse size maaş vermiyor, madalya takmıyor. İşinizden fedakarlık ederek gençlere sahip çıkıyorsunuz. Bizim gözümüzde çok kıymetlisiniz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız. Hiç merak etmeyin, en az sizin kadar yaptığınız işe saygı duyan bir başkanınız ve İlkadım Belediyesi var. İçiniz rahat olsun, sonuna kadar yanınızdayız. Bu memlekete sporu yayacak olan amatör kulüplerdir. O yüzden bu hikaye değişecek" şeklinde konuştu.

Ziyaret, çevre düzenlemesi yapılacak alanın incelemesi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Necattin Demirtaş, Yenidoğan, İlkadım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Toplum yararına olan taleplere imkanlar ölçüsünde öncelik vereceğiz' - Son Dakika

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