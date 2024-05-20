Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan: 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladık

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Milli Mücadele'nin kenti Samsun'umuzda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 105'inci yılını doyasıya yaşadık" dedi.

19 Mayıs kutlamalarını değerlendiren Başkan Doğan, "Güneşin doğduğu şehir Samsun'umuzun dört bir yanını Türk Bayraklarıyla donatarak, tramvaylardan billboardlara her detayda 19 Mayıs ruhunu yansıttık" diye konuştu.

"Samsun kurtuluşa giden yolda önemli bir şehir" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da ilk adımın atıldığı şehir. Bu nedenle her 19 Mayıs tarihinde gözlerin ilk çevrildiği yerlerden biri aynı zamanda. Bizde bu nedenle bu yılda şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte dolu dolu bir program hazırladık. Çok güzel, coşkulu ve milli duyguları en üst seviyede yaşadığımız bir gün oldu. İlk adımın şehrine yakışır bir 19 Mayıs yaşadık. Güneşin doğduğu şehir, Milli Mücadele'nin kenti Samsun'umuzda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bugün benim doğum günüm' dediği 19 Mayıs'ı hemşehrilerimizle bir arada kutladık. Samsun'da yanmaya başlayan kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümünü hep birlikte ellerimizde Türk bayraklarımız ile büyük bir coşku ve heyecanla Samsun'umuzun dört bir köşesinde hissettik."

Samsun'u gençlerle daha ileri taşıyacaklarını belirten Doğan, "Bizler; milli ve manevi değerleriyle, içerisinde barındırdığı mozaikleriyle, örnek bir şehir hayata geçirmek, Samsun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmak için yola çıktık. Bunu gençlerimizle, yaşlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle, gönlü Samsun için gönlü Türkiye için atan her bir ferdimizle bir ahenk içerisinde başaracağımızın da bilincindeyiz. Gençlerimiz bizim hem bugünlerimiz hem de kıymetli yarınlarımız. Bugünlerimizi birlikte tasarlayarak daha güzel yarınlar oluşturabiliriz. 19 Mayıs ruhunu şehrimizin dört bir köşesinde doyasıya hissettik, tramvaylarımızı giydirdik, spor etkinlikleri, konserler, sergiler, gösteriler ve birbirinden farklı etkinlikler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, güneşin doğduğu şehir Samsun'da büyük bir coşku ile kutladık. Bu vesileyle bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN