Samsun Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Altyapı demek, yaşam konforu, sağlık ve temiz çevre demektir. Yeni yatırımlarla şehrimizin geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Altyapısı olmayan bir yerin üstyapısı da olmaz diyerek süreci yönetiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve yağmur suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 17 ilçenin bulvar ve caddelerinden sonra sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hatlarını bakım onarımdan geçiren SASKİ, içme suyu ve yağmur suyu şebekelerini de yeniliyor. Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi 171. Sokak'taki 355 metrelik yağmur suyu hattı çalışması başlatan SASKİ ekipleri, şuana kadar 135 metrelik kısmı tamamladı. 400 mm çapında beton borular yerleştiren ekipler, çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Terme ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Şehit Hamdi Özübek Sokak'ta da 600 mm çapında 300 metre ve Cumhuriyet Mahallesi Adalı Sokak'ta 300 mm çapında 420 metre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi hatlarını yenileyen SASKİ, Çarşamba ilçesi Kirazlıçay Mahallesi Limon Sokak ile Yeşilırmak Caddesi'nde 400 mm çapında ve 600 metre uzunluğunda atık su hattı yapıyor.

"Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor"

Altyapı yatırımlarının devam edeceğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tüm ilçelerimizde gerek içme suyu gerekse atık su ve kanalizasyon hattı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz şuan birçok noktada titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı olmayan yerlere yeni şebeke hatları yaparken, miadını dolduranları da değiştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı küresel ısınmanın şartlarına da adapte etmeye çalışıyoruz. Çünkü kısa sürede ani yağışlar alıyoruz. Eskiden aynı miktarda yağış belki bir iki haftada yağarken artık aynı gün içinde yağdığını görebiliyoruz. Biz de sel sorununun yaşanmamasına imkan tanıyacak altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altyapısı olmayan bir yerin üstyapısı olmaz"

Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşaması için diyen Başkan Doğan, "Altyapı demek, yaşam konforu, sağlık ve temiz çevre demektir. Yeni yatırımlarla şehrimizin geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Altyapısı olmayan bir yerin üstyapısı da olmaz diyerek süreci yönetiyoruz. Altyapı çalışmaları zahmetli işlerdir. Hemşehrilerimizden bu konuda haklarını helal etmelerini istiyoruz. Bunların hepsi meşakkatli ve sorunların bir daha olmaması için yapılan projelerdir. Tüm ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'umuzu daha ileri taşımak, gelecek nesillere her anlamda daha güzel bir Samsun bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN