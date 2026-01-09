Başkan Doğan: "Basın özgürlüğünün güçlenmesi, demokratik ve çağdaş toplumun temel göstergesidir"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mesleğini etik değerler ışığında, sorumluluk bilinciyle icra eden tüm gazetecilerimizi takdir ediyor; verdikleri emeklerin son derece kıymetli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan mesajda, basın emekçilerinin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Basın mensuplarının halkın haber alma hakkını teminat altına alan önemli bir kamu görevi üstlendiğine dikkat çeken Başkan Doğan, "Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerimiz, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun sesi olan gazeteciler, her türlü zorlu şarta rağmen halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadır. Basın özgürlüğünün güçlenmesi, demokratik ve çağdaş bir toplumun en temel göstergelerinden biridir. Bu anlayışla, mesleğini etik değerler ışığında, sorumluluk bilinciyle icra eden tüm gazetecilerimizi takdir ediyor; verdikleri emeklerin son derece kıymetli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, halkın doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ