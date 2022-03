Başkan Ekim gençlerle buluştu - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üniversiteli öğrencilerin yer aldığı gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlerin yer aldığı programa Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Seremcan, Trabzon Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkanı Recep Demir ve Trabzon Üniversitesi öğrenci kulüplerinin başkan ve üyeleri katıldı.

Gençlerin istek ve taleplerinin tek tek dinlenilerek not alındığı, samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, " Türkiye'nin en genç Belediye Başkanlarından biriyim. Yaşımın genç olmasından dolayı sık sık gençlerle bir araya gelip onlarla sohbet etmeye gayret gösteriyorum. Bugün de Trabzon Üniversitemizin öğrenci konyesi/ kulübü başkanları ve temsilcileri ile yani sizlerle bir arada olmak istedim. Sevgili gençler, Trabzon Üniversitemiz biliyorsunuz kanunla Akçaabat'ta, Akçaabat sınırları içerisinde kuruldu. Bu bizim için, Akçaabatımız için çok önemli bir karar. Trabzon üniversitemiz bizim göz bebeğimiz. Trabzon Üniversitesi bize emanet olduğu gibi Üniversitemizin öğrencileri olan sizler de bizim emanetlerimizsiniz. Onun için bizler daima sizin yanınızdayız. Hem merkezi hükümetimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler gençlere yani sizlere yönelik önemli yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gençler, şunu hiçbir zaman unutmayın ki ulaşılamayacak hedef, üstesinden gelinmeyecek iş yoktur. Yeter ki çok okuyun, çok çalışın çok araştırın. Azimli ve kararlı olun. Ülkemizin geleceği siz gençlerin elinde. Bu sorumluluğunuzu sakın unutmayın. Atacağınız her adımı bu bilinçte atın, vereceğiniz her kararı bu bilinçte verin" şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in konuşmasının ardından söz alan Trabzon Üniversitesi öğrencileri, hem üniversite ile ilgili hem de Akçaabat'la ilgili istek ve taleplerini iletti. Öğrencilerin sorularını Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve sıra Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Seremcan birlikte cevapladılar.

Samimi bir sohbet havasında gerçekleştirilen program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonlandı. - TRABZON