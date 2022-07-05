Başkan Ellibeş: "Milletimiz, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor" - Son Dakika
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Başkan Ellibeş: "Milletimiz, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor"

05.07.2022 14:46
Başkan Ellibeş: "Milletimiz, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bütün bu gayret ve çaba anket sonuçlarına da yansıyarak, vatandaşımızın takdirini aldığını gördük.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bütün bu gayret ve çaba anket sonuçlarına da yansıyarak, vatandaşımızın takdirini aldığını gördük. Milletimiz, hayat pahalılığı ve enflasyona dikkat çekerken, 'Bu sorunları Millet İttifakı çözebilir mi?' sorusuna da çok büyük oranda 'Hayır' diyerek, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor. Bu sorumlulukla daha çok çalışacak ve vesayeti, darbe dönemlerini nasıl yok ettiysek, hayat pahalılığı ve enflasyonu da yeneceğiz" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla İl Koordinasyon Toplantısında bir araya gelerek, kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını değerlendirdi. Her anlamda güzel neticeler tespit ettiklerini belirten Ellibeş, "AK Parti Kocaeli teşkilatları olarak, Milletvekilliği Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala birçok farklı kurumdan aldığımız veriler ışığında Kocaeli'deki siyasi atmosfer ve seçmen tercihleri üzerinde önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla ilgili genel ve özet olarak tespitimiz şudur ki; Kocaeli siyasetinde temel belirleyici özne ve yegane baş aktör AK Parti'dir. Elimizdeki sonuçlarla bunu memnuniyetle müşahade ettik" dedi.

"Vatandaş memnuniyetinin yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu gördük"

Vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan memnun olduğunu kaydeden Ellibeş, "Farklı araştırma ve anket şirketlerinden aldığımız verilerin analiz sonuçlarından Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımızdan vatandaş memnuniyetinin yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu gördük. Yine bahse konu sonuçlardan bütün AK Partili belediyelerde olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinin de, belediye başkanımız kadar beğeni ve takdir aldığını tespit ettik. Kocaeli'de AK Partili ilçe belediyelerinin tamamı göz önüne alındığında küçük nüanslar olmakla birlikte halkımızın bu ilçe belediyelerimizden de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kadar memnun olduğunu ve çalışmalarını takdir ettiğini gördük. Vatandaş memnuniyetinin yüksek oranlarda olmasının sağladığı motivasyonla Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 seçimlerine seferberlik ruhuyla hazırlanmaya hız ve tempomuzu daha da artırarak devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

"Bu sorumlulukla daha çok çalışacağız"

Başkan Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan anketlerde vatandaşın, muhalefetin oluşturduğu Millet İttifakı'na umut beslemediği görülüyor. Yapılan anketlerde hayat pahalılığı ve enflasyonun etkileri de görülüyor. Tabi, bu kamuoyu yoklamaları son asgari ücret zammı ve iyileştirmelerden önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, asıl düzenleme yıl sonunda yapılınca çalışanlardan, emeklilere toplumun her kesimi daha iyi noktalara gelmiş olacak. Bununla birlikte inşallah yıl sonuna kadar EYT probleminin de çözüme kavuşması bekleniyor. Bütün bunlar milletimizi hayat pahalılığı ve enflasyona karşı korumak ve daha refah bir hayata kavuşturmak için yapılıyor. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, bütün bu gayret ve çaba anket sonuçlarına da yansıyarak, vatandaşımızın takdirini aldığını gördük. Milletimiz, hayat pahalılığı ve enflasyona dikkat çekerken, 'Bu sorunları Millet İttifakı çözebilir mi?' sorusuna da çok büyük oranda 'Hayır' diyerek, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor. Bu sorumlulukla daha çok çalışacak ve vesayeti, darbe dönemlerini nasıl yok ettiysek, hayat pahalılığı ve enflasyonu da yeneceğiz" - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ellibeş: 'Milletimiz, umudu ve beklentiyi Cumhur İttifakı olarak işaret ediyor' - Son Dakika

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