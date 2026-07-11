Başkan Er: "Malatya iyi bir konumda" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Er: "Malatya iyi bir konumda"

Başkan Er: "Malatya iyi bir konumda"
11.07.2026 16:34  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD koordinasyon toplantısında deprem yaralarının sarıldığını ve şehrin ayağa kalktığını belirtti. İkizce bölgesinde 200 bin kişinin yaşayacağı yeni projeler ve ulaşım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı. Başkan Er, "Depremin yaralarını sarma ve ayağa kalkma noktasında çok iyi bir konumdayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'mız; Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın yoğun çabaları, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanlığımız ile yerelde de valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte yakaladığımız sinerjiyle ayağa kalktı. Depremin yaralarını sarma ve ayağa kalkma noktasında çok iyi bir konumdayız. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD, TOKİ'ye müteşekkiriz. Ayrıca, yerelde de sağladığımız uyumdan dolayı herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'da deprem yaralarının sarıldığını artık geleceğin şehrini oluşturma noktasında vizyon projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Er, "Malatya'da konteynerler kalkınca depremin esamesi kalmayacak. Disiplinli bir şekilde konteynerleri hızlı bir şekilde kaldırıyoruz. İkizce bölgesinde 200 bin kişi yaşayacak. Dolayısıyla yaşanabilecek ulaşım sorununa karşı önlem alıyoruz. Otobüs planlamamızı ona göre yaptık. Ancak ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için ikinci viyadüğün yanı sıra yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda İkizce'yi şehre bağlayan duble bir yol tasarladık. Bu yolu yapacağız. İkizce'yi şehre bağlayacak önemli bir yol ve bu sene yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Malatya, Sami Er, Deprem, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Er: 'Malatya iyi bir konumda' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Cezaevinden izinli çıktı, “Bugün büyük gün“ diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı Cezaevinden izinli çıktı, "Bugün büyük gün" diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:59
Sahile vuran İHA’yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 17:15:21. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Er: "Malatya iyi bir konumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.