Başkan eşinden eşine mezuniyet hediyesi

08.09.2025 16:47
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eşi Latifa al-Droubi'ye I·dlib Üniversitesi'nde diploma verdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, dün İdlib Üniversitesi mezuniyet törenine katılarak, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende diploma verdiği kişiler arasında dikkat çeken biri daha vardı.

DİPLOMAYI EŞİNE VERDİ

Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Devlet Başkanı eş-Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi.

"Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı. Eş-Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İHA

