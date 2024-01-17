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Başkan Fırıncıoğlu, destek ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Fırıncıoğlu, destek ziyaretlerine devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına başladıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi ile birlikte çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Fırıncıoğlu, belediye çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi ve kurum çalışanlarına başarılar diledi. Başkan Fırıncıoğlu, ziyaretlerin sonunda kurum amirleri ve çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Başkan Fırıncıoğlu, destek ziyaretlerine devam ediyor
17.01.2024 - 19:12,  Güncelleme: 19:17
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Seçim çalışmalarına start veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, destek ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Fırıncıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Demir ve Belediye Meclis Üyesi Semih Kaptan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları 156.Şube Şefliği ve Devlet Su İşleri 233.Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerinde kurumların çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Fırıncıoğlu, belediye çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek kurum çalışanlarına, başarı ve kolaylıklar diledi. Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Fırıncıoğlu, "Kurumlarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Belediye çalışmalarımızla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Ziyaretlerim sırasında göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı kurum amirleri ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Bartın Belediyesi, İklim Değişikliği, Murat Demir, Politika, Güncel, Son Dakika

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