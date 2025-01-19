Başkan Genç'ten Büyükşehir yöneticilerine talimat: "Vatandaş belediyeden mutsuz ayrılmayacak" - Son Dakika
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Politika

Başkan Genç'ten Büyükşehir yöneticilerine talimat: "Vatandaş belediyeden mutsuz ayrılmayacak"

Başkan Genç\'ten Büyükşehir yöneticilerine talimat: "Vatandaş belediyeden mutsuz ayrılmayacak"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosuyla bu yılın hedeflerini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Önceliğimiz vatandaş memnuniyetidir.

19.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:26
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosuyla bu yılın hedeflerini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Önceliğimiz vatandaş memnuniyetidir. Belediyemize gelen her vatandaşımız, işi görülsün ya da görülmesin memnun ayrılmalı. Bu konuda azami hassasiyet istiyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024-2025 Kurumsal Değerlendirme Toplantısı'nda belediyenin yönetim kadrosuyla bir araya geldi. Genel Sekreter Gürkan Üçüncü, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şirket müdürlerinin katıldığı toplantıda, bu yılın yol haritası çizildi. Birimlerin yapacağı çalışmalarla ilgili daire başkanlarından tek tek bilgi alan Başkan Genç, "Hep birlikte şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere gelen her talebi değerlendireceğiz ve imkanlar ölçüsünde karşılayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak birinci vazifemizdir. Şehrimizde yaşayan her vatandaşımız bizim için eşittir ancak özel gereksinimli bireylerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, gazi yakınlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepleri her zaman önceliklidir. Her birine kapımız açıktır. Bizler bu makamlara vatandaşa hizmet için geldik. Gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Hukuki mevzuatlardan ve güleryüzden asla taviz verilmeyecek. Belediyemize gelen her vatandaşımız, işi görülsün ya da görülmesin memnun ayrılmalı. Vatandaşın her talebi haklı olmayabilir ama bunun da kibar bir dille ve ikna edici şekilde anlatılması gerekir. Vatandaşla iletişim konusunda tüm personelin duyarlı olmasını istiyorum. Daha güzel bir Trabzon'u birlikte inşa edeceğiz, iz bırakan hizmetleri birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Genç'ten Büyükşehir yöneticilerine talimat: 'Vatandaş belediyeden mutsuz ayrılmayacak' - Son Dakika

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