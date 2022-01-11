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Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi - Son Dakika

Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi

11.01.2022 12:51
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi

MERSİN (İHA) – Sabaha karşı Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Mersin'de şiddetli hissedilmesinin ardından bir kez daha kentsel dönüşümü gündeme getiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin'de kentsel dönüşüm seferberliği ilan edilmesi...

MERSİN (İHA) – Sabaha karşı Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Mersin'de şiddetli hissedilmesinin ardından bir kez daha kentsel dönüşümü gündeme getiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin'de kentsel dönüşüm seferberliği ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Gültak, kentsel dönüşüm için tüm Mersinlilerden destek istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04: 07'de 6,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Mersin, Adana ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde de hissedilirken korku ve endişeyi de beraberinde getirdi. Deprem sonrası Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir kez daha kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Gültak, "Başta Akdeniz ilçemiz olmak üzere Mersin'de kentsel dönüşüm seferberliği ilan edilmelidir" dedi.

"Vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm diyoruz"

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, kentin rahat nefes alabilmesi adına kurtuluş reçetesinin yerinde kentsel dönüşümden geçtiğini anımsatarak, "Göreve geldiğimizden bu yana Akdeniz ilçe sınırlarımız içerisinde riskli binaları tespit etmeye ve gerekli müdahaleleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün yaşadığımız depremin hiç de küçümsenmemesi gerekiyor. Her daim ilimizde yaşanması muhtemel deprem olabileceğini söylüyorum. Unutmayalım ki, deprem değil binalar öldürüyor. Özellikle Akdeniz'de bir doğal afete hazırlıksız yakalanırsak sonuçları tahminlerimizden çok daha acı olur. O yüzden 'vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Planlı kentleşme ile Akdeniz'in nefes alması mümkün"

"Çay Mahallesinde başlattığımız, Barış Mahallesinde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projelerini işte tam da bu sebepten çok önemsiyoruz" diyen Gültak, Çay Mahallesindeki konutları kısa bir süre sonra teslim etmeye başlayacaklarını bildirdi. Gültak, "Barış Mahallesinde temel atmamıza çok az kaldı. Planlı kentleşme ile Akdeniz'in nefes alması mümkün ama vatandaşlarımızın, evlerinin her an başlarına yıkılacak korkusu ile yaşamaları da kabul edilemez bir durum. Bu ne insanlığa ne merhamete ne de vicdana sığar" diye konuştu.

"Destek bekliyoruz"

Başta yerel yöneticiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm Mersinlilere destek çağrısı yapan Gültak, "Hedefimiz çok net. Kent yaşamının sağladığı tüm konfor ve nimetlerden vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayıp yaşam kalitesini yükseltmek; kentimizi her yönüyle modern, temiz, sağlıklı, düzenli ve deprem gibi doğal afetlere dayanıklı yapıların yükseldiği bir hale getirmektir. Bilimin ışığında hareket ederek kentsel dönüşüm için ilimizin tüm yerel yöneticilerinden, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından ve tüm Mersinlilerden de destek bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi

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geri dönüşüm, Akdeniz, Kıbrıs, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gültak, kentsel dönüşüm için herkesten destek istedi - Son Dakika


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