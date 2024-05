AK Parti Denizli İl Başkanı: AK Parti güçlü bir ailedir

Politika

Haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "AK Parti güçlü bir ailedir" dedi.

Denizli'de AK Parti haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı İl Başkanı Yücel Güngör başkanlığında yapıldı. Parti binasındaki toplantıya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Güngör, "İlçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Yapılan ve yapılacak olan projeleri istişare ettik. AK Partili belediye başkanlarımız 'Gerçek Belediyecilik' çatısı altında ilçelerine hizmetkar olmaya devam edecekler. 31 Mart yerel seçimde aziz Milletimiz bir kararını verdi. Milletimizin kararı her zaman başımızın üstündedir. Şimdi hedefimiz ise 2028 genel ve 2029 yerel seçimleri çalışmalarımıza şimdiden başladık. İlimizde, ilçelerimizde taş taş üstüne koymaya devam edeceğiz. Beklenen hizmetleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Ankara'da milletvekillerimizle birlikte koordineli olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Milletin adamı genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçim sonucunun şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti teşkilatlarının her kademesinde gece gündüz yılmadan, yorulmadan çalışan teşkilat mensuplarına ayrı ayrı teşekkür eden önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Halkımız Denizli'mize iki dönem hizmet etme fırsatını bize verdi. Görev sürem boyunca kent için hemşerilerimiz için çok güzel farklı hizmetleri hayata geçirdik. Önemli projelere imza attık. Şehrin çehresini hep birlikte değiştirdik. Çok yoğun ve hareketli bir seçim dönemi yaşadık. Bu süreçte teşkilat üyelerimizin her zaman desteklerini ve yardımlarını gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bende AK Parti'nin bir mensubu olarak teşkilatlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğim. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını çok seviyoruz. Denizli her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ