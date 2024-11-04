Başkan Güngör; "Milli ve yerli lider Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ediyoruz" - Son Dakika
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Politika

Başkan Güngör; "Milli ve yerli lider Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ediyoruz"

Başkan Güngör; "Milli ve yerli lider Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ediyoruz"

Partisinin iktidara gelişinin 22. Yılını kutlayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "milletimizin gönlünde taht kuran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emanet edilen iktidar 22. yılında.

04.11.2024 09:55
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Partisinin iktidara gelişinin 22. Yılını kutlayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "milletimizin gönlünde taht kuran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emanet edilen iktidar 22. yılında. Milletimize hizmetkar olma yolunda nice 22 yıllara" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör partisinin iktidara gelişinin 22. yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. 3 Kasım 2022 tarihinde partisinin kendisine verdiği ilk görevi hatırlatan Başkan Güngör, "3 Kasım 2002 Pazar. 22 yıl önce bugün AK Partimizin bana verdiği ilk görev Karşıyaka ilkokulunda AK Parti sandık görevlisi olmak. Görev ne olursa olsun. Yine aynı heyecan yine aynı sevgi. Aziz milletimizin kararı neticesinde 3 Kasım 2002 tarihinde milletimizin gönlünde taht kuran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emanet edilen iktidar 22. yılında. Milletimize hizmetkar olma yolunda nice 22 yıllara. Allah'a şükürler olsun ki milli ve yerli lider Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 'Durmak Yok Yola Devam'" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Güngör; 'Milli ve yerli lider Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ediyoruz' - Son Dakika

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