Başkan Gürbüz: " Elbistan'ı yeniden ayağa kaldıracağız"
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Elbistan'ımızı en kısa sürede depremden kaynaklanan problemler olsun, sosyal hayat olsun yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısına katılan Başkan Gürbüz, gerçekleşen meclis sonrası açıklamada bulundu.
Görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Başkan Gürbüz, "Görevi sorunlar yumağı olarak devraldık ama vatandaşlarımız rahat olsunlar hepsini çözecek irademiz mevcut. Elbistan'ımızı en kısa sürede depremden kaynaklanan problemler olsun, sosyal hayat olsun yeniden ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımız bizlere güvendiler seçtiler bizler de onlara layık olabilmek için çalışacağız. Çalışmalarımıza hemen başladık. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin atmosferi renkli geçtiğimiz dönemlere göre. Daha çok partiden oluşuyor ve bizlere bir muhalefet görevi düşüyor. Biz de bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz" diye konuştu.
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