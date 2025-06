Başkan Hallaç: "Gazze\'deki mazlumları ve deprem şehitlerimizi unutmayalım"

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladı.

Başkan Hallaç, Gazze'de hayatını kaybeden mazlum Filistinlileri ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Başkan Hallaç mesajında şu ifadelere yer verdi, "Milletimizin, İslam aleminin ve aziz Kahtalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı; paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı kutlu bir zaman dilimidir. Bu mübarek günlerin kalplerimize huzur, ailelerimize bereket, ülkemize ve şehrimize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Rabbim, sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden merhameti eksik etmesin. Başta Gazze olmak üzere, gönül coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlum halklara yönelik zulüm, yoksulluk ve haksızlıklar bu bayramda da yüreğimizi dağlıyor. Filistin'de her gün kurban edilen yalnızca masum çocuklar, kadınlar ve siviller değil; aynı zamanda insanlık, vicdan ve adalet duygusudur. Siyonist güçlerin Gazze'de işlediği soykırım, yalnızca bir halkı değil, tüm insanlığı hedef alan bir vahşettir. Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu reddetmek demektir. Bu coğrafyalarda yaşanan acılara karşı her zaman mazlumların yanında durmaya devam edelim. Dualarımızda sadece kendi bayram sevincimiz değil; özgürlük, selamet ve adalet bekleyen kardeşlerimizin umudu da vardır. Bu vesileyle, yaşadığımız büyük depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına sabır diliyorum. Acımız hala taze, yaramız hala derin Rabbim bir daha milletimize böyle felaketler yaşatmasın. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da deprem şehitlerimizi unutmuyor, dualarımızda onları yad ediyoruz. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, dayanışmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bayramın; Kahta'mızda kardeşliği, komşuluğu ve akrabalığı pekiştirmesini; her bir hemşerimin evine huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi. - ADIYAMAN