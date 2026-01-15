Başkan Hallaç'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Başkan Hallaç'tan Miraç Kandili mesajı

Başkan Hallaç\'tan Miraç Kandili mesajı
15.01.2026 10:33  Güncelleme: 10:35
Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda bu gecenin manevi değerlerin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti ve İslam dünyasında birlik çağrısı yaptı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç mesajında, Miraç Kandili'nin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği, ilahi hikmet ve rahmetle müjdelenmiş mübarek bir gece olduğunu belirterek, bu gecenin imanların tazelenmesine, gönüllerin arınmasına ve manevi değerlerin güçlenmesine vesile olduğunu ifade etti.

Miraç Gecesi'nin İslam dünyasında birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Hallaç, "Bu mübarek gecenin hürmetine; başta Gazze olmak üzere zulüm altında olan tüm Mü'min kardeşlerimize yardım, sabır ve kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Onları bu kutlu dava yolunda muzaffer kıl. Mazlumların gözyaşını dindir, yaralarını sar, gönüllere huzur ve selamet ver" dedi.

Başkan Hallaç, başta Kahtalı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Adıyaman, Politika, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Hallaç'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

10:56
10:33
10:27
10:09
09:44
09:42
SON DAKİKA: Başkan Hallaç'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
