Başkan Hilal Ayık'tan çat kapı ev ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Hilal Ayık'tan çat kapı ev ziyaretleri

21.04.2022 12:41
Başkan Hilal Ayık'tan çat kapı ev ziyaretleri

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ramazan ayının başından bu yana her gün başka bir eve iftar ziyareti yapıyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ramazan ayının başından bu yana her gün başka bir eve iftar ziyareti yapıyor.

Bulduğu her fırsatta Akyurtlular ile bir araya gelen Başkan Hilal Ayık, Ramazan ayında da çat kapı hane ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Ayık, istekleri de dinliyor. Akyurt'taki 26 mahallenin tamamına ulaşmaya özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Ayık, "Akyurt'un insanı sıcakkanlıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem küçük esnaf hem fabrikatör hem de ev ziyaretlerimiz hız kesmeden sürüyor. Her gittiğimiz yerde bizi çok sıcak karşılıyorlar. Çok güzel sohbetler edip, unutulmaz hatıralar biriktiriyoruz. Ramazan ayı bereket ayı. Bu ayda da randevusuz çat kapı ziyaretlerle Akyurtluların iftar sofrasına misafir oluyoruz. Çay içip sohbetler ediyoruz. Eski Ramazan hatıralarını anlatan büyüklerimizi dinliyoruz. İşte Ramazan bereketi bu ziyaretlerde gizli. Çok güzel, kıymetli vakit geçiriyoruz. 26 mahallemizin hepsine ulaşmaya özen gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ziyaretlerimize fırsat buldukça da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Hilal Ayık'tan çat kapı ev ziyaretleri
Başkan Hilal Ayık'tan çat kapı ev ziyaretleri

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Kaynak: İHA

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