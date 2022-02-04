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Başkan Kartoğlu: "Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım"

04.02.2022 18:49
Başkan Kartoğlu: "Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım"

Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi 6. dönem kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı.

Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi 6. dönem kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Amacımız bütün gençlerimiz üretsin. Biz gençlerimize imkanlar sunalım ve sizinle övünelim, gururlanalım istiyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik açtığı hazırlık kursları ile gençlerin hayallerine kavuşmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6. dönem mezunları için Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Gençlere hitap eden Başkan Kartoğlu, "İçinizde çok yetenekli arkadaşlarınız var biliyorum. Okullar bittiğinde bu işlerle ilgili elinize diplomanızı aldığınızda, size 'lütfen bizimle çalışır mısınız?' diyecekler. Aynı zamanda Başakşehir Belediyesi'nin eğitmen ihtiyacı varsa, sizin gibi bu akademilerde eğitim alan kardeşlerimizden tüm projelerde faydalanıp, buradaki ekibin bir parçası olmanızı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gençlerle ilgili en büyük iki organizasyon Başakşehir'den

Başakşehir'de gençlerle ilgili büyük organizasyonların olduğundan bahseden Kartoğlu, "Bunlardan yalnızca ikisini söyleyeceğim. Birini siz yapıyorsunuz zaten. Spor Müdürlüğü önderliğinde daha öce dört yıl art arda sadece Başakşehir'de yapılan ve 25 bin gençle sekiz ay boyunca süren Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu Gençlik Oyunları var. Daha sonra bunu Başakşehir'le sınırlandırmadık ve bu yıl 100 bin gençle Avrupa yakasındaki bütün liselere girdik. Bir sonraki yıl İstanbul genelinde yarışacağız. Yine bu yıl Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezimizde, 81 ilin tamamından 80 bin gence sertifikalı eğitim vermişiz. Bu, Türkiye'nin en büyük teknoloji hamlesi. Amacımız bütün gençlerimiz üretsin. Biz gençlerimize imkanlar sunalım ve sizinle övünelim gururlanalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

BESYO Hazırlık Akademisi'nde 7. dönem başladı

Sporda akademik eğitim almak isteyen gençler, Başakşehir Belediyesi BESYO Hazırlık Akademisi'nde uzman eğitmenler eşliğinde üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayan gençleri belediye bünyesinde eğitmen olarak istihdam edilme şansı bekliyor. Diğer taraftan bu yıl yedincisi düzenlenen BESYO Hazırlık Akademisi'nde 80 öğrenciye eğitim veriliyor. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım
Başkan Kartoğlu: Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım
Başkan Kartoğlu: Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım
Başkan Kartoğlu: Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım

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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kartoğlu: 'Gençlerimiz üretsin, biz gururlanalım' - Son Dakika


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