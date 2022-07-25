Başkan Kavuş'tan yaz Kur'an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kavuş'tan yaz Kur'an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz

25.07.2022 11:37
Başkan Kavuş'tan yaz Kur'an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, yaz kurslarında Kur'an eğitimi alan 16 bin çocuğa dondurma sürprizi yaptı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, yaz kurslarında Kur'an eğitimi alan 16 bin çocuğa dondurma sürprizi yaptı.

Meram Belediyesi, Kur'an kurslarına giden ve camilerde verilen Kur'an eğitimlerine katılan 16 bin çocuk için bir sürpriz hazırladı. İlçe genelinde Kur'an eğitimi alan tüm çocuklara özel olarak hazırlanan dondurma ikramı yapılıyor. Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta boyunca devam edecek dağıtımların startını, Şehit Yunus Mermer Camisi'nde Kur'an dersi alan çocuklara dondurmalarını kendi dağıttı.

Kur'an eğitmenleri ve çocuklarla sohbet eden Başkan Kavuş, çocuklara Kur'an ve Kur'an eğitimi hakkında tavsiyelerde bulundu. Kur'an talebeleriyle yaptığı sohbette, öğrenmenin her halükarda değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, "Öğretmek çok kıymetli ama Kur'an öğrenmek, Kur'an eğitimi almak hepsinden kıymetlidir. 'İnsanların en hayırlısı Kur'anı öğrenen ve öğretendir.' Bu nedenle, aradan 30 - 40 yıl geçmesine rağmen bana Kur'an öğreten hocamı sık sık ziyaret eder, ellerini öperim. Böylesi güzel bir yolda bizler de sizleri sevindirmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla sizleri ziyaret ediyoruz. Sevincinizi katlamak amacıyla da hepinize bir sürprizimiz olacak. Kur'an okumayı sadece yaz kurslarında değil yıl içinde de sık sık okuyun, ezberlediğiniz sureleri sık sık tekrar edin, namazlarınızda okuyun. Böylece asla unutmazsınız. Kur'an'ı okumak kadar yaşamanın da önemli olduğunu hayatınız boyunca unutmayın" dedi.

Sohbette çocukların merak ettiği soruları da yanıtlayan Başkan Kavuş, daha sonra onlara dondurmalarını da dağıttı. Kur'an öğrencileriyle sohbete burada da devam eden Başkan Kavuş, ziyaretini çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırdı. - KONYA

YORUMLAR
500
Tescilli Hüyük çileği çok sayıda kişiye gelir sağlıyor Tescilli Hüyük çileği çok sayıda kişiye gelir sağlıyor Bizim Meram Buluşmaları 6 mahalle ile başladı Bizim Meram Buluşmaları 6 mahalle ile başladı
Kaynak: İHA

Meram Belediyesi, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kavuş'tan yaz Kur'an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kavuş'tan yaz Kur'an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement