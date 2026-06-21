Honaz Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honaz Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı

Honaz Belediye Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı
21.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı.

Başkan Kepenek, mesajında babaların aile hayatındaki kritik rolüne dikkat çekerek, sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla çocuklarının geleceğine ışık tuttuklarını ifade etti. Güçlü ailelerin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu belirten Kepenek, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatımızın her döneminde yanımızda olan, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla bizlere yol gösteren babalarımız, ailelerimizin en kıymetli değerlerindendir. Çocuklarının geleceği için büyük özveriyle çalışan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice güzel yıllar geçirmelerini diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Yerel Haberler, Babalar Günü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Honaz Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
11:32
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 14:51:46. #7.13#
SON DAKİKA: Honaz Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.