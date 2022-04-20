Başkan Kılıç: "İnançla ve azimle çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kılıç: "İnançla ve azimle çalışıyoruz"

20.04.2022 22:12
Başkan Kılıç: "İnançla ve azimle çalışıyoruz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra için inançla ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra için inançla ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Elya Balo'da düzenlenen iftar yemeğine daire müdürleri çok sayıda personel katıldı. Başkan Hamit Kılıç eşi Asuman Kılıç ile belediye personelinin masalarına giderek hayırlı Ramazanlar diledi.

Başkan Hamit Kılıç iftar öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi önemine değinerek iftarda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Kılıç konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Bafra'mız için inançla ve azimle çalıştığımız siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kararlılıkla ortaya koyduğunuz gayretli çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Mübarek Ramazan ayı da bizlere bir fırsat daha sundu, yine beraber olduk. Allah hepinizi ailelerinizle nice Ramazanlara sağlıkla, mutlulukla ve huzurla eriştirsin. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bayramına da erişmek dileği ile Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz
Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz
Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz
Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz
Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz
Başkan Kılıç: İnançla ve azimle çalışıyoruz

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Hamit Kılıç, Ramazan, Bafra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'İnançla ve azimle çalışıyoruz' - Son Dakika


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