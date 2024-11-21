Başkan Kocagöz, Kepez\'de Halkla Buluşuyor

Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, işyerlerinde ve pazarda ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Kocagöz, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili isteklerini dinledi ve çözüm sözü verdi.

Vatandaşların hizmet taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretmek amacıyla Kepez'de sokak sokak gezen Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Dokuma Semti'nde vatandaşlar ve bölge esnafı ile bir araya geldi. Ziyaret öncesi taksici esnafı ile bir araya gelen Kocagöz, taksicilerle birlikte çay içerek istek ve sorunlarını dinledi. Tevfik Fikret Caddesi'nde yürüyen Başkan Kocagöz, bölge sakinlerinin bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlar, Kocagöz'e, yaşadıkları sokaklardaki belediyenin hizmet alanına giren sorunları aktardı. Hizmet taleplerinin zaman içerisinde karşılanacağını vatandaşlara ileten Başkan Kocagöz, caddedeki dükkanlara da giderek, esnafla ekonomik durumlarını konuştu.

"Makamı vatandaşın ayağına götürüyoruz"

Zafer Mahallesi'nde pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile buluşan Kocagöz pazar yerinin sıkıntılarının yapılacak iyileştirme çalışması ile giderileceği müjdesini verdi. İlçe sakinleriyle aralarında güzel ve güçlü bir gönül bağı oluştuğunu aktaran Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez'de sevgiyi büyütmeye geldik, demiştik. Halk buluşmalarımızda sevgimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi büyütüyor ve sağlamlaştırıyoruz. Hizmetlerimizi, birlikte ve ortak akılla yapacağımızı da söylemiştik. Sokakta, dükkanda, pazarda hemşehrilerimle projelerimizi, hizmetlerimizi konuşuyoruz. Fikirlerini, önerilerini alıyoruz. Aslında sokak sokak, pazar pazar gezerek, belediyeyi, makamı vatandaşımızın ayağına götürüyoruz" dedi. - ANTALYA