AK Parti Trabzon Maçka Belediye Başkanı adayı Koray Koçhan, seçim çalışmalarına Eren Bülbül\'ün mezarını ziyaret ederek başladı

AK Parti'de Trabzon'un Maçka Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Koray Koçhan seçim çalışmalarına Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek başladı.
AK Parti'de Trabzon'un Maçka Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Koray Koçhan, tekrar aday gösterildi. Adaylığın tebliğ edilmesinin ardından Başkan Koçhan, ilk olarak şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile sarılırken duygusal anlar yaşayan Başkan Koçhan, hayır duası istedi. Başkan Koçhan yaptığı açıklamada, "Allah'a hamd olsun bir kez daha Maçka'mıza hizmet görevini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere tevdi etti. Bizde hep birlikte Maçka'mızın gururu olan vatan için, bayrak için, ezan için canını düşünmeden veren Eren'imizin kabrini ziyaret ederek başlıyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız önderliğinde her zaman milletimizin emrinde hizmetinde olacağız. Bu gururda mutlulukta bize yeter. Bizler ilk ziyaretimizi Eren'imizin kabrini Ayşe annemizin hayır duasını alarak başlamak istedik. Her zaman dediğim gibi bende Ayşe annemizin bir oğluyum. Yüce Rabbim şehitlerimizden razı olsun. Onları utandıracak işleri yapmaktan muhafaza eylesin. Maçka'mızın için hayırlı olsun. Yapacak çok işimiz var. Kapı kapı dolaşarak, milletimizi ziyaret ederek, Maçka'mızda rekor oy ile yola devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
Düzenlenen programa Maçka Belediyesi Başkan vekili Ömer Faruk Adıgüzel, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Turgay Çoban, AK Parti Maçka Kadın Kolları Başkanı Hülya Koç, Muhtar Kubilay Öztürk ve vatandaşlar katıldı. - TRABZON
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