AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Kent Gündemini Değerlendirdi

Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği kahvaltıda kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı'nda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Tanıtım Medya Başkanı Muhammet Karaca, Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendiren AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kongre sürecine ilişkin bilgi verdi.

Göreve geldikleri 1,5 yıllık süre içerisinde, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı olarak; 3 seçim geçirdiklerini kaydeden Başkan Küçükoğlu, bu süreçte yaptıkları çalışmaları anlattı.

Zengezur Koridoru

Zengezur Koridorunun, bölgesel enerji projeleri ve ticaret yolları için stratejik bir geçiş noktası olarak işlev gördüğünü ifade eden Küçükoğlu, "Bu koridor, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerinin enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına ulaştırma potansiyeline sahiptir. Bu ticari koridorun önemli bir durağının da Erzurum olması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

Gümrük şehri Erzurum

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca hatırı sayılır miktarda ihracat gerçekleştiğini söyleyen AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, şunları kaydetti; "Bu bağlamda geçmişte de bir gümrük şehri olan Erzurum'un yeniden gümrük faaliyetleri anlamında, yeniden hak ettiği konuma kavuşturulması beklentilerimiz arasındadır.

2. Organize Sanayi Bölgesi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Genelkurmaydan alınan 1,5 milyon m2 arazinin arka kısım tahsisi yapılmış olup, ön kısım tahsisini de halletmiş bulunmaktayız.

Milli Savunma Bakanlığımız ile görüşmeler neticesinde bu alan Erzurum'umuzun hizmetine sunulmuştur. Bu sayede yüksek bir istihdam ve sanayi alanında gelişmeler öngörmekteyiz.

6. Bölge Teşvik Kapsamı

Erzurum genel teşvik programı kapsamında 5. Bölgede yer almaktadır. Aşağıdaki haritada da görüleceği üzere bölgede 6. Bölgede olmayan ama olması gereken en önemli şehirdir. Gerek iklim şartları, gerek coğrafi şartlar, gerekse nüfus göz önüne alındığında 6. Bölge Teşvikleri ile bölgede üretim, istihdam, ekonomik gelişmişlik vs. desteklenecek, göç azaltılmış olacak ve bölgeye büyük katkı sağlayacaktır.

Bu sebeple gerekli girişimler yapılmış ve proje aşamasına geçilmesi öngörülmektedir.

Yüksek Hızlı Tren

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taleplerimiz doğrultusunda Erzincan - Erzurum - Kars arası yüksek hızlı tren sözünü vermiştir. Türkiye, 2001 ekonomik krizinden sonra sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta gerçekleşen dönüşümlerle birlikte bir değişim yaşamıştır. Bu değişim, bireylerin hayat şartlarına eğitim, sağlık, seyahat, güvenlik, barınma gibi temel alanlarda sirayet etmiştir. Tüm dünya örneklerinden görüldüğü üzere beklenen ilk etki, Erzurum'a dışarıdan girişin artık daha kolay ve hızlı olacağı yönündedir. Hızlı tren ile birlikte iş dünyasının daha büyük bir işgücü piyasasıyla buluşmasına ve böylece ücret maliyetlerinde düşüş sağlayarak karın artmasına neden olacaktır. Ayrıca yetenekli işgücüne erişimin artması verimliliği de artıracaktır. Erzurum birçok şehire bağlantı noktası olması hasebiyle hızlı trenin birçok hizmet sektöründe yukarı doğru bir ivme yakalaması muhtemeldir. Ekonomik büyümenin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz YHT Sisteminin Erzurum ve bölgenin alanlarına etkisi oldukça yüksek olacaktır.

2025 yılı turizm başkenti

Gittikçe büyüyen spor ekonomisi içerisinde önemli yer tutan spor organizasyonlarına ev sahibi olabilmek için yarışan ülkeler bu organizasyonları düzenlerken sosyo-kültürel, çevresel, politik ve ekonomik beklentiler içerisine girmektedir. Bu organizasyonları ekonomik, ticari, politik ve kültürel açıdan fırsat penceresi olarak görmesinin sonucu olarak, Erzurum'da yaşayan insanların kış turizminden sosyo-kültürel ve ekonomik beklentilerinin seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda Palan- döken Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Atlama Kuleleri, Curling Arena, Buz Hokey Salonları, Buz Salonu gibi hükümetimizin yaptığı yatırımları daha etkin kullanmak ve organizasyonlara ev sahipliği yapmak arzusundayız.

Esir Sancaklar

Rusların Erzurum işgalinde ele geçirdikleri ve halen St. Peter ve Paul Katedrali'nde sergilenen alay sancaklarımızın geri alınması için girişimlerimizin sonuçlanmasını bekliyoruz.

Uğrunda binlerce kahramanın kendini feda ettiği bu sancağın aradan yüz yıl geçmesine rağmen esarette kalması, yurdunu ve milletini seven hiçbir vatan evladının içine sindirebileceği bir durum değildir. Şerefli sancaklarımızın ülkemize geri dönmesini özlemle bekliyoruz.

20 bin kişilik modern stadyum

Erzurumsporlu taraftarımızın talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan 20 bin kişilik modern stadyum sözü alınmıştır.

Türkiye'de ilk! Erzurum için düşün, üret, belirt

www.akfikirerzurum.com Zirve şehir için zirve fikirler adı altında kurduğumuz web sitemiz ile halkımızı yapılacak projelere ortak ettik ve Türkiye'de bir ilke imza attık.

Toplum yararına program

Erzurum'umuza özel olarak hazırlanan TYP programı ile 500 kişi ile sınırlandırılan işçi alımını Bakanlığımız ile görüşmemiz neticesinde; bin 500'e çıkardık ve kura çekimi sonucu vatandaşlarımızı işlerine başlattık."

Toplantıya katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise il genelinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ERZURUM