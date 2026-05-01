Başkan Kumral; "Daha güçlü bir toplum ancak emeğe verilen değerle mümkündür"

01.05.2026 12:16  Güncelleme: 12:17
DENİZLİ (İHA) – Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Daha güçlü bir toplum ancak emeğe verilen değerle mümkündür" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, yayımladığı mesajında emeğin ve alın terinin toplumların kalkınmasındaki en büyük güç olduğunu vurguladı. Başkan Kumral, "Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde işçilerimizin, emekçilerimizin katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Alın teriyle çalışan, üreten ve değer katan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Kumral, çalışma hayatında adaletin, eşitliğin ve güvenli koşulların önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Daha güçlü bir toplum ancak emeğe verilen değerle mümkündür. Tüm çalışanlarımızın hak ettikleri şartlarda, huzur ve güven içinde çalışmalarını temenni ediyorum."

Başkan Kumral, mesajını tüm işçilere sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
