İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Fen İşleri ve Temizlik İşleri İçin Kendi Ekibini Kurdu - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Fen İşleri ve Temizlik İşleri İçin Kendi Ekibini Kurdu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Fen İşleri ve Temizlik İşleri İçin Kendi Ekibini Kurdu

Meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Fen işleri ve temizlik işleri için kendi ekibimizi kurduk, kendi imkanlarımızla hizmet ürettik, bu sayede bütçemizde ciddi oranda tasarruf sağladık" dedi.

01.08.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Fen işleri ve temizlik işleri için kendi ekibimizi kurduk, kendi imkanlarımızla hizmet ürettik, bu sayede bütçemizde ciddi oranda tasarruf sağladık" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Açılış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin komisyonlara sevk edildiği toplantıda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor"

İlkadım'da fen işleri ve temizlik hizmetleri konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekibini çoğalttık. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren dışarıya tek bir iş yaptırmadık. Ne asfalt ne yama ne de temizlik. İhale ederek dışarıya bu işleri yaptırmak çok kolay. Ama 'Kendi işimizi kendimiz yapacağız' dedik ve bir ekip kurduk. Bu sayede belediyenin bütçesinde ciddi oranda tasarruf sağladık. Temizlik işlerinde de aynı şekilde ekibimizi kurduk, çoğalttık ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Belediyemizin mevcut imkanları dahilinde, ilçemizdeki tüm sokakları teker teker gezerek su tankerlerimizle her gün yıkama yapacağız. Sadece ana caddeleri değil, ilçemizin tamamında sokak ve caddeleri yıkayacağız. Böylelikle süpürme işini de yıkama ile birlikte halletmiş olacağız. Temizlik konusunda hassasız ve daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Hemşehrilerimizin her anında hep yanlarında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Filistin halkını koruyan bir liderdi"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı saldırı sonucu öldürülmesini de kınayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ülke olarak yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Bizim terörist dediklerimize birileri terörist demiyorlar. Hatta general rütbesi verip, koruma sağlıyorlar. Hamas liderini, Türkiye olarak terörist ilan etmemizi istediler. Hamas lideri bizim gözümüzde terörist değil, Filistin halkını, kendi topraklarını koruyan bir liderdir. Dün hain bir saldırıda şehit edildi. Allah'tan rahmet diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Fen İşleri ve Temizlik İşleri İçin Kendi Ekibini Kurdu - Son Dakika

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