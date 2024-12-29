Başkan Kurnaz: "Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla ağırlayacağız" - Son Dakika
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Politika

Başkan Kurnaz: "Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla ağırlayacağız"

Başkan Kurnaz: "Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla ağırlayacağız"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan Samsunlulara seslenerek, "Coşku ve heyecanımız dünya liderimize yakışacak seviyede" dedi.

29.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:54
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan Samsunlulara seslenerek, "Coşku ve heyecanımız dünya liderimize yakışacak seviyede" dedi.

4 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Samsun 8. İl Kongresi için Samsun'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlkadım ilçesinde 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde hem büyükşehir, hem de merkez ilçe İlkadım'da kazanılan başarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyük övgü ile karşılanmıştı.

Kongre için il başkanlığı ile koordineli bir şekilde hazırlıkların devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, büyük buluşmaya sayılı günler kala coşku ve heyecanın giderek arttığına dikkat çekerek, "Samsun'un, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu uzun yıllardır biliyoruz. Bizler de hemşehrilerimizle birlikte bu sevgiye en güzel karşılığı yerel seçimlerde göstermiştik. Şimdi de yeni yılın ilk hafta sonunda şehrimizi ziyaret edecek olan liderimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sefer de İlkadımlı hemşehrilerimizin heyecan ve coşkusuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sadece bizlere değil, tüm mazlum coğrafyalara da liderlik eden Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümekten onur duyuyoruz. Bu duygularla il kongremizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazır olduğumuzu belirtiyor ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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