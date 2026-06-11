Başkan Kurnaz: "Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alıyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kıran Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin tüm talep ve önerilerini dikkate alıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Kıran Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden, onların talep ve önerileri dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, gelen taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Kıran Mahallesi ziyaretinde Başkan İhsan Kurnaz'a, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Şerif Korkmaz, Kıran Mahalle Muhtarı Kemal Saraç ve Çatalarmut Mahalle Muhtarı Berat Güdeloğlu eşlik etti.

İlkadım'da her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bu noktada kentimizin güzel ve önemli bir lokasyonda yer alan mahallelerinden biri olan Kıran Mahallesinde komşularımızla bir araya geldik. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmalarımızı önemsiyorum. Çünkü burada vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kuruyor, onların talep, öneri ve temennilerini dinleme fırsatı yakalıyoruz. Muhtarlarımız gibi hemşehrilerimiz de bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımızdır. Hemşehrilerimizden gelen tüm talep ve önerileri dikkate alıyoruz. Belediyemiz tarafından yapılması gereken talepleri yapıyor, farklı kurumlardaki talepleri ise ilgili kurumlara yönlendirerek takibini yapıyoruz. Mahallelerimizle güçlü bir bağımız var. Özellikle muhtarlarımız bu noktada vatandaşla belediye arasında köprü görevi görüyor. Bu durum da İlkadım'ın daha konforlu, daha estetik daha güvenilir ve daha modern bir noktaya gelmesine olanak sağlıyor. İlçemizdeki her mahalleye kırsal ve kent merkezi ayrımı yapmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrileirmizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN