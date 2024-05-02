TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde DEM Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, anayasa sürecine ilişkin çerçeveyi paylaştıklarını belirterek, sürecin açık, şeffaf ve demokratik şekilde sürdürülmesi taleplerini iletti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç ise, demokratik zeminin oluşturulması ve toplumsal mutabakatla anayasa yapım sürecinin açılmasının önemli olduğunu ifade etti.

02.05.2024 14:24
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde DEM Parti'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret ediyor. DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncay Bakırhan ile görüştü. Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa sürecine ilişkin çerçeveyi paylastıklarını belirterek, süreci açık, şeffaf, demokratik şekilde sürdürme taleplerini ilettiklerini ifade etti. Kurtulmuş, "Bizim temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde anlaşabilecegi bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun kabul edilmesidir" ifadelerini kullandi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç ise, yol temizliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bizim de en büyük temmenimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, demokratik zeminin oluşturulması, toplumsal mutabakatla Turkiye'de bütün farklılıkları, halkları, inançları eşit yurttaşlık temelinde, bütün halkların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından önemli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika

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