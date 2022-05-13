Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi - Son Dakika
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Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi

13.05.2022 12:28
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı. Genel kurulda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, NALAS'ın I. Başkanvekili seçildi ve ilk oturumun başkanlığını yaptı.

16 yerel yönetim birliğinin bir araya gelerek oluşturduğu NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı), kendi coğrafyasında bulunan yerel yönetim birliklerinin bir araya geldiği bir birlik. 9 bin yerel yönetimi ve aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu temsil etmektedir. Yerel yönetim birliklerini, yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerini ve yerel yönetimlerin uzmanlarını bir araya getirerek özellikle AB üyeliği sürecinde olan ülkelerin yerel yönetimleri arasındaki ortak çalışmaları destekliyor.

NALAS'ın yeni döneminde 1. Başkanvekili seçilen ve ilk toplantıya başkanlık yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Görevimiz gereği toplantıyı Türkiye adına ben yönettim. NALAS yerel yönetimlerin kapasite geliştirmesi, uluslararası standartları sağlaması ve yerel yönetimlerin sorunlarının yerel kalkınma hedeflerine uygun yönetilmesi noktasında ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatları sunan önemli bir birlik. Türkiye yerel yönetim, nüfus ve ekonomik birikim olarak birlik içerisinde temsil edilen en büyük ülkelerden biri. Bu anlamda birlikteki temsilimiz ve etkimiz bölge yönetimleri ve halkları için de bizler için de kıymet arz etmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi
Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi

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Yerel Yönetim, Sırbistan, Güneydoğu, Belgrad, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan M. Ergün Turan NALAS'ın 1. başkanvekili seçildi - Son Dakika


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