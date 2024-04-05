Başkan Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Başkan Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı

Başkan Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden başkan seçilerek Konya'nın merkez Meram ilçesine bir ilki yaşatan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı. Başkan Kavuş, hemşehrilerinin istekleri doğrultusunda çalışmaya ve hizmet beklentilerini karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

05.04.2024 12:47  Güncelleme: 13:15
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31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden başkan seçilerek Konya'nın merkez Meram ilçesine bir ilki yaşatan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı. Sandığın ve sandıktan çıkan sonucun kendileri için önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Bu dönemimizde de hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda çalışmaya ve hizmet beklentilerini karşılamaya gayret göstereceğiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden başkan seçilerek Meram'a bir ilki yaşatan Başkan Mustafa Kavuş, mazbatasını alarak ikinci dönemine resmen başladı. Eşi Feyza Kavuş da Başkan Kavuş'u bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Konya Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve yeni dönem Meram İlçe Meclis Üyesi Mustafa Uzbaş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman'ın da katıldığı törende Başkan Kavuş mazbatasını Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Meram 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacı Süleyman Arslan'ın elinden aldı. İnal ve Arslan, Başkan Mustafa Kavuş'a yeni döneminde de başarılar dileyerek Meram'a hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu. Başkan Kavuş ile birlikte yeni dönem meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde yaptığı konuşmada, 37 meclis üyesiyle birlikte 'Bismillah' diyerek Meram için koşturmaya başladıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Hangi partiden olursa olsun bugün rozetleri çıkardık, sadece ilçemizin geleceği için kardeşçe koşturmaya başlıyoruz. Hayırlı, mübarek olsun" diye konuştu.

"Allah emeklerimizi bereketli etsin"

Başkan Mustafa Kavuş, seçim sonuçlarının, Meram'a, Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Bizler de belediye meclis üyelerimizle birlikte bu mübarek günde mazbatalarımızı almış olduk. Bu onur verici göreve ikinci kez beni layık gördükleri için tüm Meramlı hemşehrilerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Onların bu güvenine layık olabilmek ve Meram'ın istikrarı için 37 meclis üyemizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasilerde en önemli şey insanların özgürce kararını yansıttığı sandık ve sandıktan çıkan sonuçlardır. Biz milletimizin kararını ve verdiği mesajı daima önemsemiş, çalışmalarını da ona göre şekillendirmiş bir anlayışa sahip olduk. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin sonuçlarını bizler bu açıdan değerlendiriyor, önümüzdeki dönemin de icraat ve yatırımlarını hemşehrilerimin istekleri doğrultusunda şekillendireceğimizin taahhüdünü bir kez daha veriyorum. Bu dönemimizde de hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmaya ve hizmet beklentilerini karşılamaya gayret göstereceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte oluşturduğumuz 'Ortak akıl ve istişare ile şeffaf birlikte yönetim' anlayışımız önümüzdeki döneme de damgasını vuracak, bundan da kazanan yine Meram olacak inşallah. Allah utandırmasın, emeklerimizi bereketli kılsın" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Mustafa Kavuş, mazbatasını aldı - Son Dakika

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