Başkan Oğuz iftarda gönül sofralarına misafir oluyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, Ramazan'da evlerine konuk olduğu vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, iftar vakitlerinde vatandaşlara sürpriz yaparak, evlerine misafir oluyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz çifti, hal hatır sorduğu ev halkıyla hasbihal ediyor. Evdeki çocuklarla sohbet ederek onlarla şakalaşan Oğuz çifti, kendilerine satranç takımı, kitap, oyuncak ve çeşitli hediyeler veriyor. Oğuz çifti son olarak Pala Ailesi'nin evine konuk oldu. Başkan Oğuz ve eşi, iftarın ardından çay eşliğinde aile üyeleriyle sohbet etti.

"Kahramankazan'da büyük bir aileyiz"

Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Oğuz, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Sevgi, hoşgörü ve dayanışma ayı olan Ramazan'da da vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olduklarını ifade eden Oğuz, "Ailelerimizle bu mübarek ayın coşkusunu, neşesini paylaşıyoruz. İftar sevinçlerine ortak oluyoruz. Hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hal hatır soruyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te gönül sofralarını bize açan kardeşlerimizle birlikte olmak, gönüllere girebilmek bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu. - ANKARA