Başkan Okay,"Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" - Son Dakika
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Başkan Okay,"Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

22.03.2022 12:30
Başkan Okay,"Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,""Kahramanmaraş'ımızın en eski mahallelerinden olan Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,""Kahramanmaraş'ımızın en eski mahallelerinden olan Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli çalışmaları bu mahallemizde yaptık"dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla istişare toplantılarını sürdürdü. Bu kapsamda başkan Okay, Divanlı mahallesinde ev ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Divanlı mahallesindepazar yerini modernize ederek kapalı hale getirdiklerini anımsatan Başkan Okay, "Kahramanmaraş'ımızın en eski mahallelerinden olan Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli çalışmaları bu mahallemizde yaptık. Bu mahallemize kapalı bir pazar yeri, kuran kursu, park ve bahçe düzenlemeleri yaptık. İlçemizin prestij projelerinden biri haline gelen Bahtiyar Yokuşu projemizi de tamamlayıp turizmin hizmetine sunduk. Ayrıca burada bir de kentsel dönüşüm projesi planlıyoruz. Etap etap sürdüreceğimiz bu projemizin ilk etabı konusunda gerekli tüm çalışmalar büyük bir hassasiyetle devam ediyor. İnşallah bu projeyi hayata geçirdiğimizde bölgemizin kentsel dönüşümüne büyük katkı sağlayacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay, Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

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Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Dulkadiroğlu, Necati Okay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Okay,'Divanlı'nın güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' - Son Dakika


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