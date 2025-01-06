Başkan Ökten: 'Erdem 31 Mart seçimlerinin yaralarını saracak' - Son Dakika
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Politika

Başkan Ökten: 'Erdem 31 Mart seçimlerinin yaralarını saracak'

Başkan Ökten: \'Erdem 31 Mart seçimlerinin yaralarını saracak\'

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, olağan kongre öncesi il başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ocak'ta yapılacak 8. olağan kongreye aday gösterilen Mehmet Erdem ile basın mensuplarının ve partililerin karşısına geçti.

06.01.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, olağan kongre öncesi il başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ocak'ta yapılacak 8. olağan kongreye aday gösterilen Mehmet Erdem ile basın mensuplarının ve partililerin karşısına geçti. Döneminde AK Parti'nin Aydın'daki hem belediye hem de milletvekili sayısını düşüren Ak Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "İl Başkanımız Mehmet Erdem 31 Mart seçimlerinin yaralarını saracak" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 8. Olağan İl Kongresi öncesi il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Mehmet Erdem, 27. Dönem AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek eşliğinde Ökten açıklama yaptı.

Başkan Ökten, 10 Ocak Cuma günü, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Saat 15: 30 gibi başlayacak olan 8. Olağan Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Ökten, il başkanlığındaki görevini eski milletvekili Mehmet Erdem'e teslim edecek.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, kongreye ilişkin basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye katılacak olmasının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Başkan Ökten, "İl başkanlığı görevim boyunca partimize yakışır şekilde çalıştık. Kongreyle birlikte il başkanlığı görevim son bulacak" ifadelerini kullandı. Ökten, yeni il başkanı Mehmet Erdem'in 31 Mart Yerel Seçimin yaralarını saracağını sözlerine ekledi.

Olağan kongrede yeni il başkanı seçilecek olan tecrübeli siyasetçi Mehmet Erdem, siyasetin uzun soluklu bir maraton olduğunu vurgulayarak, "Kısa mesafe koşmayın uzun soluklu olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız hayatını ömrünü vermiş siyasete ve halen devam ediyor. Allah uzun ömürler versin" sözleri ile başladığı konuşmasında Aydın'da birleştirici bir siyaset yapacağının müjdesini verdi.

Erdem, "Bize de 2001'de partiyi kurarken il yönetiminde yer almak nasip olmuştu. 2002 yerel seçimlerinde İl Başkanımız Ahmet Rıza Acar milletvekili olunca biz il başkanı olmuştuk. Yıllar sonra tekrar böyle bir görev tarafımıza tevdi edilince bu görevin ağırlığı ve sorumluluğunu bilerek vazife başına geçtik. Partinin kuruluşunda yani göreve ilk başlarken il başkanlığı teşkilatını kurmak için 40 kişi istenmişti, 27 kişinin nüfus cüzdanını zor toplamıştık. Bugün AK Parti dünyada en uzun iktidar olan partilerinden biri haline geldi. Bu inanan bir liderin ve o lidere inananların başarısıdır. Bu kutlu yolculukta sizlerle beraber olduğum için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bütün partilileri ve vatandaşları olağan kongreye davet eden Erdem, "Cuma günü 8. Olağan Kongremiz gerçekleşecek ve sizlerle birlikte bu görevi üstleneceğiz. Siyaset takım oyunudur, amacımız ahenkli bir şekilde yürümektir. Kırgınlıklar bir kenara bırakılıp güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Gökhan kardeşimiz genç bir avukattı biz il başkanlığı yaptığımız dönemde. Allah yolunu açık etsin. Yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Erdem konuşmasının sonunda, "2002 ruhuyla yeniden başlamalıyız. Dünyadaki gelişmeler bizim daha dik daha sıkı durmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet ayakta durması için bizim sağlam durmamız, milletçe devletçe kenetlenmiş halde olmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Mehmet Erdem, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ökten: 'Erdem 31 Mart seçimlerinin yaralarını saracak' - Son Dakika

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