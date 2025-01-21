Başkan Ömer Günel, Soğucak ve Caferli Mahallelerine Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Ömer Günel, Soğucak ve Caferli Mahallelerine Ziyaret Gerçekleştirdi

Başkan Ömer Günel, Soğucak ve Caferli Mahallelerine Ziyaret Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Soğucak ve Caferli mahallelerini ziyaret ederek, yapılan yatırımları ve gelecek projeleri anlattı. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği ziyaretlerde, sokak hayvanlarına yönelik hassasiyet de takdirle karşılandı.

21.01.2025 09:20  Güncelleme: 09:23
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Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretleri sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in son durağı Soğucak ve Caferli mahalleleri oldu. Her iki mahallede de hemşehrilerinin ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Ömer Günel, ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası'nın farklı bölgelerinde hemşehrileri ile buluşmayı sürdüren Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk olarak Soğucak Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Soğucak Mahallesi Muhtarı Reyhan Yanan da eşlik etti. Mahalle sakinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Ömer Günel, meydanda bulunan köy kahvesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ömer Günel, bölge sakinlerine 5 yılda Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi aktardı.

Soğucak'ın nüfusu hızla artan bölgelerin başında geldiğini ifade eden Başkan Ömer Günel "İlk beş yılımızda Soğucak'a 36 milyon 375 bin TL yatırımla yaklaşık 14 kilometre yeni yol kazandırdık. Yol yapım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yaptığımız planlama dahilinde devam edecek. Soğucak alt ve üstyapısıyla kentimize yakışır bir gelişim gösterecek" dedi. Sokak hayvanlarına gösterilen özen ve hassasiyet nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Soğucak Mahallesi sakinleri, Başkan Ömer Günel'den bir de Arya AŞ. tarafından işletilecek bir kafeterya talebinde bulundu.

Caferli'ye yenileme müjdesi

Başkan Ömer Günel'in Soğucak'tan sonraki durağı Caferli Mahallesi oldu. Caferli Mahallesi Muhtarı İsmail Arı'nın da katıldığı ziyarette Başkan Ömer Günel vatandaşlarla köy kahvesinde oturup sohbet etti. Caferli'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, kısa süre içerisinde mahalle muhtarlığı ile köy kahvesinin bulunduğu binayı bölgenin doğal ve yerel dokusuna uygun olarak yenileyeceklerinin müjdesini verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Ömer Günel, Soğucak ve Caferli Mahallelerine Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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